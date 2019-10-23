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    جونسون يعرب عن صدمته بعد العثور على 39 جثة في حاوية

    12:28 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    جونسون يعرب عن صدمته بعد العثور على 39 جثة في حاوية

    بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني

    لندن- (د ب أ):

    أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن صدمته بعدما أعلنت الشرطة العثور على 39 جثة في حاوية بمقاطعة إسكس في وقت سابق اليوم الأربعاء.

    وكتب جونسون على موقع تويتر إن الحادث المأساوي في إسكس "أصابني بالصدمة".

    وأضاف :"أطلع على المستجدات بصورة منتظمة، وتعمل وزارة الداخلية بصورة وثيقة مع شرطة إسكس لنعرف ما حدث بالضبط".

    وأعرب عن خالص تعازيه لذوي الضحايا.

    رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضبط حاوية جثث

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