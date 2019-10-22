الإمارات وفرنسا تبحثان العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني

باريس - أبوظبي - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان مع رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي مارييل دي سارنيز العلاقات الثنائية المشتركة وتعزيز التعاون البرلماني وذلك خلال زيارته إلى باريس.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه تم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وفرنسا في العديد من المجالات خصوصا البرلماني، كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا واليمن وسوريا.

وأكد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع فرنسا والتي تسير بخطوات ثابتة ونمو مطرد بما يناسب طموحات قيادتي البلدين وشعبيهما.

من جانبها، رحبت مارييل دي سارنيز بزيارة عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدة أهميتها في تطوير مجالات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات. مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.