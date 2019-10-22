جونسون يهدد بسحب اتفاق بريكست والدعوة إلى انتخابات مبكرة

لندن - (أ ش أ):

هدد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بسحب اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن جونسون قوله اليوم الثلاثاء، أمام مجلس العموم: "إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقرر تأجيل كل شيء إلى يناير أو حتى إلي وقت لاحق.. فسيتعين سحب النص (الاتفاق) والذهاب إلى انتخابات مبكرة".

وتواجه خطّة جونسون - القائمة على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر نهاية الشهر الجاري - اختبارًا حاسمًا اليوم الثلاثاء في مجلس العموم الذي من المقرر أن يُجري تصويتين أولين على الاتفاق الذي توصلت إليه لندن وبروكسل أواخر الأسبوع الماضي.