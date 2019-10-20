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    إسرائيل تشارك في مؤتمر بالبحرين حول تأمين ملاحة الخليج

    10:15 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
    إسرائيل تشارك في مؤتمر بالبحرين حول تأمين ملاحة الخليج

    علم إسرائيل

    تل أبيب- (د ب أ):

    أفادت هيئة البث الإسرائيلي، الأحد، بأن وفدا إسرائيليا سيشارك في مؤتمر ينطلق اليوم في البحرين بشأن الدفاع عن حرية الملاحة في الخليج.

    وينطلق المؤتمر في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الأحد ويستمر يومين.

    وذكرت الهيئة أن وزارة الخارجية أكدت مشاركة إسرائيل في المؤتمر.

    يشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي كمتابعة لمؤتمر وارسو الذي بادرت إليه الإدارة الأمريكية قبل أشهر.

    كان شارك وفود ومسؤولون إسرائيليون في عدة مؤتمرات بالبحرين، كان آخرها مشاركة وزير الاقتصاد إيلي كوهين في أبريل الماضي في مؤتمر عالمي نظمه البنك الدولي على مستوى الوزراء حول الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

    مؤتمر بالبحرين إسرائيل تأمين ملاحة الخليج البحرين

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