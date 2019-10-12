ثلاث مناظرات لانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020

واشنطن - (أ ف ب):

يتواجه المرشحان الجمهوري والديمقراطي للرئاسة الأمريكية في ثلاث مناظرات في عام 2020 بولايات إنديانا وميشيغن وتينيسي، وفق ما أعلنت الجمعة اللجنة المكلفة تنظيم المناظرات.

وتعقد المناظرة الرئاسية الأولى في 29 سبتمبر 2020 في نوتردام في ولاية إنديانا بشمال الولايات المتحدة.

ومن المقرر عقد المناظرة الثانية في 15 أكتوبر 2020 في آن آربور في ولاية ميشيغن (شمال) التي باتت أساسية بعدما قلبت النتائج لصالح دونالد ترامب في انتخابات عام 2016.

وتجري المناظرة الأخيرة بين المرشحين في ناشفيل في ولاية تينيسي (جنوب) في 22 أكتوبر 2020.

وتنظم المناظرات جميعها في جامعات.

وسيتم إجراء مناظرة واحدة للمرشحين لمنصب نائب الرئيس في السابع من أكتوبر 2020 في سالت لايك سيتي في ولاية يوتاه (غرب).

وتدوم كل مناظرة تسعين دقيقية، بحسب ما أكدت اللجنة التي ستعطي المزيد من التفاصيل حول صيغة المناظرات العام المقبل.

والحملة الانتخابية في الولايات المتحدة في أشدّها قبل أكثر من عام من الانتخابات التي تعقد في 3 نوفمبر 2020.

ويأمل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب المهدد بإجراءات اتهام وعزل، بأن يفوز بولاية ثانية. ويحظى ترامب بالدعم الرسمي للحزب الجمهوري في مواجهة ثلاثة مرشحين آخرين يأمل كل منهم في اختياره لخوض المواجهة الرئاسية الأخيرة لكن فرصهم ضئيلة حتى الآن.

في المقابل، يتنافس عدد قياسي من المرشحين الديموقراطيين على الفوز في ترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة.

والأوفر حظاً حتى الآن بحسب استطلاعات الرأي هما السناتورة إليزابيث وارن ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وتجري الثلاثاء مناظرة للمرشحين الـ12 من الحزب الديموقراطي. ويعقد التصويت الأول للانتخابات التمهيدية لهذا الحزب في 3 فبراير في ولاية أيوا.