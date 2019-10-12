السعودية تمول مشروع إعادة إعمار مرافق متضررة من زلزال نيبال

الرياض - (د ب أ):

وقع الصندوق السعودي للتنمية في كاتماندو, اتفاقية قرض بمبلغ 5ر112 مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار المنازل والمرافق الصحية والتعليمية في المناطق المتضررة من الزلزال بنيبال, ضمن إطار التعاون الوثيق بين حكومتي المملكة ونيبال .

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم السبت ان "حجم المساعدات المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لمشاريع التنمية في نيبال بتوقيع هذه الاتفاقية يصل إلى (565) مليون ريال .

ويعبر توقيع هذه الاتفاقية بجلاء عن الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين ومدى الاهتمام والدعم المستمر اللذين توليهما حكومة المملكة العربية السعودية، لدعم المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة النيبالية، والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للشعب النيبالي.

ووقع الاتفاقية نيابة عن الصندوق السعودي للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب خالد بن سليمان الخضيري ، وعن حكومة النيبال وكيل وزير المالية ولجان كانال.