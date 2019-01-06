إصابة 31 شخصًا إثر زلزال بقوة 5.5 ضرب غرب إيران

طهران (أ ش أ)

أُصيب نحو 31 شخصًا من جراء هزة أرضية بلغ شدتها 5.5 على مقياس ريختر ضربت منطقة "جيلانجرب" بمدينة "كرمانشاه" غرب إيران بالقرب من الحدود العراقية.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأحد - أن الزلزال بلغ قوته 5.5 درجة.

وأكد متحدث باسم خدمات الطوارئ، مجتبى خالدي، لوسائل إعلام إيرانية رسمية بأن 29 من المصابين تم السماح لهم بالمغادرة بعد تلقيهم العلاج اللازم.

ولم تدل الشبكة الأوروبية بمزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد، او ما أسفر الزلزال عن وقوع خسائر مادية أو على أي عمق ضرب الزلزال المنطقة.