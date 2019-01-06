فرنسا: القبض على 34 شخصا خلال احتجاجات السترات الصفراء أمس

باريس - (د ب أ):

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 34 شخصا خلال احتجاجات السترات الصفراء أمس السبت في باريس، وفقا لما قاله مصدر في الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد.

ورفض المصدر تحديد أعداد المصابين من الشرطة أو المتظاهرين.

وبدأت حركة الاحتجاجات في نوفمبر الماضي بمعارضة زيادة مقترحة في الضرائب على الوقود ،والتي ألغتها الحكومة الشهر الماضي، ولكن المحتجين رفعوا منذ ذلك الحين سقف مطالبهم بشأن تكاليف المعيشة وبعض الأمور السياسية.

ووقعت اشتباكات متكررة بين المحتجين والشرطة في باريس أمس السبت .

وخرج نحو 50 ألف متظاهر إلى الشوارع بأنحاء فرنسا ،وفقا لما نقله تليفزيون "إل.سي.آي" عن وزير الداخلية كريستوف كاستانر. وفي باريس ، قدرت الشرطة أعداد المتظاهرين بنحو 3500 شخص.

وارتفعت الأعداد مقارنة بآخر سبت في ديسمبر عندما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 800 شخص في باريس، ولكنه عدد أقل بكثير من اليوم الأول للاحتجاجات الأسبوعية في نوفمبر عندما تظاهر أكثر من 280 ألف شخص.

ومن ناحية أخرى ، أظهر استطلاع للرأي أجري لصالح صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" تأييدا قويا لعدد من المطالب السياسية الإضافية التي أطلقها أصحاب السترات الصفراء قبل النقاش الوطني الذي وعد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأيد 80% من المشاركين في الاستطلاع حق المواطنين في اقتراح إجراء استفتاء حول قضايا تحظى بالاهتمام الشعبي، وهو مطلب أطلق أثاره المتظاهرون بشكل متكرر.