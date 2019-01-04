الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ

تونس (أ ش أ)

قرر رئيس الجمهورية التونسي الباجى قايد السبسي اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في بلاده لمدة شهر (ابتداء من 6 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل).

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية أن القرار اتخذ بعد استشارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، وفي انتظار مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

وأعلنت حالة الطوارئ في تونس في نوفمبر من العام 2015، في أعقاب هجوم انتحاري قُتل فيه 12 عنصرا في الأمن الرئاسي، وجُرح آخرون.