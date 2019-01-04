"السياسة الخارجية المصرية" في ندوة لـ "مستقبل وطن" بالقاهرة- صور

أنقذا عشرات الأشخاص.. ماذا قال بطلا مصر بعد منحهما الجنسية اليونانية؟

كتب- أسامة عبد الكري:

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة، برئاسة النائب محمد ماهر حامد أمين الحزب بالمحافظة، ندوة بمقر الأمانة بالتجمع الخامس، تحت عنوان "السياسة الخارجية المصرية"، وذلك بحضور عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، والنائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان والأمناء المساعدين للحزب بالقاهرة.

واستعراض الحضور- خلال الندوة- ملامح السياسة الخارجية المصرية تجاه قضايا بمنطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن الإشادة برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، والتي انعكست بالإيجاب عى وضع مصر دوليًا.