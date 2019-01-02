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الكويت تدين حادث الطعن بمدينة مانشستر البريطانية

12:18 ص الأربعاء 02 يناير 2019
الكويت تدين حادث الطعن بمدينة مانشستر البريطانية

حادث طعن مانشستر

الكويت (أ ش أ)

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها، لحادث الطعن الذي وقع في محطة للقطارات بمدينة مانشستر البريطانية، وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية - في بيان رسمي - إن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن وسلامة الأبرياء، وتعكس الجنوح للعنف والتطرف والإرهاب، تستوجب تضافر كافة الجهود؛ لوضع حد لها وتخليص البشرية من شرورها.

وأكد وقوف الكويت إلى جانب بريطانيا، وتأييدها في ما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربا في الوقت نفسه عن تمنياته للمصابين جراء الحادث، بالشفاء العاجل.

هذا المحتوى من

Asha
الكويت حادث طعن مانشستر وزارة الخارجية الكويتية
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