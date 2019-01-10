تركيا تبيع سندات بملياري دولار قبل انتخابات المحليات

أنقرة - (د ب أ):

باعت وزارة الخزانة التركية سندات طويلة الأجل بقيمة مليار دولار وذلك قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في تركيا في آذار/مارس القادم.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء، فإن هذه السندات تستحق السداد في أبريل 2029 وبسعر فائدة قدره 7.625 %، وهو ما يزيد قليلا عن سعر العائد على السندات التركية العشرية المطروحة حاليا في الأسواق والمستحقة السداد في تشرين أكتوبر 2028 حيث بلغ سعر العائد عليها 7.35%.

وكانت أخر مرة طرحت فيها تركيا سندات عشرية للبيع في أبريل 2028 وذلك قبل انهيار سعر الليرة التركية وانخفاضه بنسبة 40% أمام الدولار.

وفي حين تحسنت قيمة العملة التركية منذ ذلك الوقت، يرى بعض المحللين أن السلطات التركية ستخفف قيودها المالية من أجل زيادة الإنفاق العام قبل الانتخابات المحلية وهو ما سيؤدي إلى زيادة احتياجاتها المالية خاصة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد التركي.

ونقلت وكالة بلومبرج عن تيموثي آش المحلل الاقتصادي في مؤسسة بلوباي أسيت مانجمنت للخدمات المالية في لندن القول إن "تركيا تحب دائما أن تأتي مبكرا، وأن تضيف بعض السيولة النقدية إلى رصيدها.. ستسعى تركيا إلى الحصول على بعض السيولة الإضافية قبل الانتخابات المحلية، وفي ظل وجود فرص للتمويل".

وبحسب وزارة الخزانة التركية فإن بنوك دويتشه بنك الألماني وسيتي جروب وجيه.بي مورجان تشيس الأمريكيين تولت تنسيق الطرح الأخير للسندات التركية.