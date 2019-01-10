وزير دفاع أمريكي أسبق: ترامب لا يفهم السياسات الدولية وكيف تُصنع

القاهرة - (د ب أ):

قال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، تشاك هاجل، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا يفهم السياسات الدولية وكيف تصنع".

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس عنه القول إن ترامب "لا يفهم السياسات الدولية وكيف تصنع وموضوع المصالح والتداعيات والحلفاء"، وذلك في تعليق على قرار الإدارة الأمريكية الانسحاب من سورية.

وأضاف :"أعتقد أن أفضل دليل على ما أقوله هو ما يسمى بسياستنا في سورية، فهي مربكة على أفضل تقدير، وبالتأكيد فوضوية وخطيرة خصوصا أنها في جزء فوضوي من العالم".

وتابع قائلا :"عندما تتخذ قرارا كالذي فعله ترامب، وتتخذه على تويتر، دون استشارة مجلس الأمن القومي وخبرائك ولا تستشير حلفائك، فإن عواقب مثل هذا القرار هائلة، وهذا ما اكتشفه خلال الأسبوعين الماضيين".

وقال :"يتوجب علينا إيجاد حلول دبلوماسية والعمل على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، استخدام الجيش لن يصلح ذلك، اكتشفنا ذلك بعد 18 عاما في أفغانستان و15 عاما في العراق، وإن لم تعمل على ذلك مع الحلفاء فسيكون الأمر فاشلا، وهو ما لا يفهمه (ترامب)".

تجدر الإشارة إلى أن إعلان ترامب الشهر الماضي سحب قوات بلاده من سورية أثار مخاوف بشأن مصير المسلحين الأكراد الذين تعاونت معهم الولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش في سورية.

وتهدد تركيا بشن عملية عسكرية في مناطق بشمال سورية يسيطر عليها المسلحون الأكراد.