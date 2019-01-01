الرئيس النمساوي يدعو لبقاء أوروبا موحدة

فيينا (أ ش أ)

أكد الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين، أن فكرة توحد أوروبا أصبحت مطلوبة بقوة في الفترة الحالية أكثر من أي فترة أخرى ماضية .

وقال ألكسندر فان دير بيلين - في خطابه السنوي اليوم الثلاثاء بمناسبة العام الميلادي الجديد - إن فكرة الاتحاد الأوروبي نشأت بسبب الرغبة في الحفاظ على السلام في دول القارة مشيرًا إلى اهمية الانتخابات المرتقبة للبرلمان الأوروبي والتي ستجري في مايو من العام الجاري.

ولفت إلى ضرورة أن يتمسك الأوروبيون من خلال الانتخابات المقبلة بفكرة أوروبا الموحدة ويؤكدون أن الحروب لن تعود وأن السلام سوف يبقى، مشيرًا إلى أن أوروبا قد تعلمت من أخطائها السابقة وانضمت معا في وحدة قوية حتى يتسنى للجميع العيش في سلام.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي أصبح أحد القوى العالمية الكبرى بسبب الرغبة القوية في حشد القدرات الوطنية لكل الدول معًا في منظومة تكامل وتعاون مشترك من خلال كيان واحد عملاق.