  • عاجل:السيسي يُجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    الرئيس النمساوي يدعو لبقاء أوروبا موحدة

    08:20 م الثلاثاء 01 يناير 2019
    الرئيس النمساوي يدعو لبقاء أوروبا موحدة

    الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين

    فيينا (أ ش أ)

    أكد الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين، أن فكرة توحد أوروبا أصبحت مطلوبة بقوة في الفترة الحالية أكثر من أي فترة أخرى ماضية .

    وقال ألكسندر فان دير بيلين - في خطابه السنوي اليوم الثلاثاء بمناسبة العام الميلادي الجديد - إن فكرة الاتحاد الأوروبي نشأت بسبب الرغبة في الحفاظ على السلام في دول القارة مشيرًا إلى اهمية الانتخابات المرتقبة للبرلمان الأوروبي والتي ستجري في مايو من العام الجاري.

    ولفت إلى ضرورة أن يتمسك الأوروبيون من خلال الانتخابات المقبلة بفكرة أوروبا الموحدة ويؤكدون أن الحروب لن تعود وأن السلام سوف يبقى، مشيرًا إلى أن أوروبا قد تعلمت من أخطائها السابقة وانضمت معا في وحدة قوية حتى يتسنى للجميع العيش في سلام. 

    وذكر أن الاتحاد الأوروبي أصبح أحد القوى العالمية الكبرى بسبب الرغبة القوية في حشد القدرات الوطنية لكل الدول معًا في منظومة تكامل وتعاون مشترك من خلال كيان واحد عملاق.

    هذا المحتوى من

    الكسندر فان دير بيلين أوروبا البرلمان الأوروبي

    الخبر التالى:

    بعد أدائه اليمين القانونية.. رئيس البرازيل الجديد "يحضن" نتنياهو (صور)
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان