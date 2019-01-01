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    بعد أدائه اليمين القانونية.. رئيس البرازيل الجديد "يحضن" نتنياهو (صور)

    08:37 م الثلاثاء 01 يناير 2019
    بعد أدائه اليمين القانونية.. رئيس البرازيل الجديد "يحضن" نتنياهو (صور)

    صورة رئيسية (2)

    القاهرة - مصراوي:

    عانق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو، بعد أن أدى اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد اليوم الثلاثاء.

    وظهر بولسونارو "يحضن" نتنياهو بحرارة بعد أداء اليمين رئيسًا للبرازيل.

    وحضر نتنياهو وزوجته سارة مراسم حفل تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد، التي أقيمت بالعاصمة "برازيليا".

    وتسلم الرئيس البرازيلي المنتخب يائير بولسونارو، الذي ينتمي إلى اليمين المتشدد، مهام منصبه اليوم.

    وتم تنصيب بولسونارو اليوم الثلاثاء، خلال حفل ضخم أقيم بالعاصمة برازيليا، وظهر وهو يعتلي سيارة مكشوفة وبجواره زوجته وقام بالتلويح بيديه للمواطنين الذين اصطفوا على جانبي الطريق.

    وظهر عشرات الخيالة وهم يسيرون بالقرب من الرئيس الجديد مرتدين زيهم التقليدي، وأحاط بسيارته 6 من أفراد الحراسة الشخصية له.

    وفاز بولسونارو، الضابط السابق بالجيش، في الانتخابات بفارق كبير عن منافسه فيرناندو حداد مرشح حزب العمال اليساري في الانتخابات التي جرت في أكتوبر.

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    بنيامين نتنياهو البرازيل جايير بولسونارو

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