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ماكرون: نتائج الإصلاحات لا يمكن الشعور بها بصورة مباشرة

10:46 م الإثنين 31 ديسمبر 2018
ماكرون: نتائج الإصلاحات لا يمكن الشعور بها بصورة مباشرة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

 

باريس (د ب أ)

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مواطنيه إلى تفهم الإصلاحات وذلك بعد مضي عام ملئ بالأزمات.

وقال ماكرون مساء اليوم الاثنين في خطاب تلفزيوني إن نتائج الإصلاحات لا يمكن الشعور بها بصورة مباشرة وأضاف أنه يشاطر المواطنين عدم الصبر.

في الوقت نفسه، قال ماكرون إن ذلك لا يمكن أن يعني التخلي عن الإصلاحات، وأشار في كلامه إلى غضب أصحاب " السترات الصفراء"، دون أن يذكرها صراحة وقال: "لم نستسلم وبلدنا يعتزم بناء مستقبل أفضل، وهذا هو الدرس المستفاد من 2018".

ووصف ماكرون العام الجديد 2019 بأنه حاسم بالنسبة له، وأكد أنه ليس هناك شيء يستند إلى أكاذيب، ودعا مواطنيه إلى الإبقاء على الثقة والأمل " فالأمل فينا نحن أنفسنا كشعب في مستقبلنا المشترك في حلمنا الأوروبي".

كانت احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" وضعت الرئيس الفرنسي 41 عامًا تحت ضغط كبير، وقد تراجع ماكرون تحت وطأة أحداث الشغب التي صاحبت هذه الاحتجاجات وقدم حزمة اجتماعية كلفت الحكومة مليارات.

وستؤدي هذه الحزمة إلى زيادة نسبة العجز في الموازنة الفرنسية إلى الحد المسموح به البالغ 3% من إجمالي الناتج المحلي.

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