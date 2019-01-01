حول العالم في 24 ساعة: ترشح سيناتور ديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة كان أبرزها، إعلان إليزابيث وارين، عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، الإثنين، أنها ستترشح للرئاسة عام 2020، وكشفت "أسوشيتدبرس" عن خطة ديمقراطية لإزاحة الستار عن تشريع لإعادة فتح الحكومة دون دفع أموال الجدار الحدودي التي يطالب بها ترامب، وأعلنت الخارجية المصرية أنها تتابع واقعة وفاة مواطنين في الأردن.
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