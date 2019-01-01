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حول العالم في 24 ساعة: ترشح سيناتور ديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

01:00 ص الثلاثاء 01 يناير 2019
حول العالم في 24 ساعة: ترشح سيناتور ديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

إليزابيث وارين

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة كان أبرزها، إعلان إليزابيث وارين، عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، الإثنين، أنها ستترشح للرئاسة عام 2020، وكشفت "أسوشيتدبرس" عن خطة ديمقراطية لإزاحة الستار عن تشريع لإعادة فتح الحكومة دون دفع أموال الجدار الحدودي التي يطالب بها ترامب، وأعلنت الخارجية المصرية أنها تتابع واقعة وفاة مواطنين في الأردن.

إليزابيث وارين انتخابات الرئاسة الأمريكية مجلس الشيوخ الأمريكي الحزب الديمقراطي ترامب

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