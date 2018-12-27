حول العالم في 24 ساعة: ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الأربعاء عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها تصويت الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه، وتحذير روسيا لأمريكا من التدخل في ترتيب الخلافة الملكية بالسعودية، وارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي في إندونيسيا إلى 430 قتيلا.
الخبر التالى:بعد زيارة ترامب.. معلومات عن القوات الأمريكية في العراق
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