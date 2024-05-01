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BBC

حماس تطالب بمقاطعة شركات الشحن الإسرائيلية

01:00 م الأربعاء 01 مايو 2024

حركة حماس

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(مصراوي)

طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، الحركات العمالية في العالم إلى عدم التعامل مع شركات الشحن "الصهيونية" ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية بغزة.

ونادت حماس في يوم العمال العالمي، بعمل حراك عالمي يجرم انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد العمال الفلسطينيين ويحقّق تطلعاتهم في الحرية على أرضهم.

وأشادت الحركة، بدور العمال الفلسطينيين ونضالهم في مشروع الشعب الفلسطيني المقاوم.

وجددت حماس رفضها، لكافة أشكال الاستهداف الذي تتعرض له وكالة الأونروا من قبل الاحتلال الإسرائيلي عبر "كيل الادعاءات الباطلة التي ثبت زيفها ضد العمال فيها".

حركة حماس مقاطعة شركات الشحن الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية غزة طوفان الأقصى
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