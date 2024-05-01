حماس تطالب بمقاطعة شركات الشحن الإسرائيلية

(مصراوي)

طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، الحركات العمالية في العالم إلى عدم التعامل مع شركات الشحن "الصهيونية" ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية بغزة.

ونادت حماس في يوم العمال العالمي، بعمل حراك عالمي يجرم انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد العمال الفلسطينيين ويحقّق تطلعاتهم في الحرية على أرضهم.

وأشادت الحركة، بدور العمال الفلسطينيين ونضالهم في مشروع الشعب الفلسطيني المقاوم.

وجددت حماس رفضها، لكافة أشكال الاستهداف الذي تتعرض له وكالة الأونروا من قبل الاحتلال الإسرائيلي عبر "كيل الادعاءات الباطلة التي ثبت زيفها ضد العمال فيها".