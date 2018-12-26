روسيا تحذر أمريكا من التدخل في ترتيب الخلافة الملكية بالسعودية

موسكو- (د ب أ):

حذرت روسيا الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، من ممارسة أي ضغوط للتأثير على ترتيب الخلافة الملكية في المملكة العربية السعودية.

وأكدت موسكو دعمها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يتعرض لضغوط فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بمدينة اسطنبول التركية أوائل أكتوبر الماضي..

وقال مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط، ميخائيل بوجدانوف، في مقابلة مع وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية في موسكو أمس الثلاثاء، وبثتها الوكالة اليوم، إن الأمير محمد له كل الحق في وراثة العرش بعد وفاة العاهل السعودي الملك سلمان (82 عاما).

وتابع بوجدانوف، الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الخارجية: "بالطبع نحن ضد التدخل.. على الشعب والقيادة في السعودية أن يقرروا مثل هذه المسائل بأنفسهم.. لقد اتخذ الملك قرارا، ولا يمكنني حتى أن أتخيل على أي أساس سيتدخل شخص في أمريكا في مثل هذه القضية ويفكر في من ينبغي أن يحكم المملكة العربية السعودية، الآن أو في المستقبل. هذه مسألة سعودية".

وكان عدد من كبار النواب الأمريكيين ألقوا باللائمة على ولي العهد في مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو الاستنتاج الذي أيدته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، بحسب تقارير إخبارية.

ونفت الحكومة السعودية مرارا تورط ولي العهد في الجريمة وقالت إن خاشقجي قتل بواسطة عملاء حكوميين في خطة فاشلة لإجباره على العودة إلى السعودية.

وقالت روسيا إنها تقبل الرواية السعودية للأحداث.