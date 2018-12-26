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    الصين ترحب بتطور العلاقات بين الكوريتين باعتبارها مهمة للسلام الإقليمي

    05:16 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
    الصين ترحب بتطور العلاقات بين الكوريتين باعتبارها مهمة للسلام الإقليمي

    وزير خارجية الصين

    بكين (أ ش أ)

    رحبت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، بالتطورات الأخيرة في العلاقات بين الكوريتين، معتبرة أن لها أهمية إيجابية بالنسبة لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.

    جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم، تعليقا على الإعلان عن مشروع إعادة فتح طرقات وخطوط سكك حديدية بين شطري شبه الجزيرة الكورية.

    وقالت يينغ إن الجانبين ينفذان بنشاط توافق الآراء الذي توصل إليه زعيما البلدين، وعززا المصالحة والتعاون، مؤكدة أن ذلك من شأنه المساعدة على إحداث تقدم مستمر في التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية، ويتماشى مع المصالح المشتركة للجانبين في شبه الجزيرة ودول المنطقة.

    وحول التقارير التي تتحدث أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قررت حذف المحتوى الذي يشير إلى كوريا الشمالية وجيشها كعدو، من وثيقة الدفاع (الكتاب الأبيض) التي ستصدر في يناير المقبل، قالت يينغ إن الصين تدعم الكوريتين لمواصلة إظهار حسن النية لبعضهما البعض، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتحسين العلاقات.

    هذا المحتوى من

    Asha
    بكين الصين وزارة الخارجية الصينية شبه الجزيرة الكورية
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