الدفاع الروسية: سوريا اعترضت 14 صاروخا إسرائيليا من أصل 16



موسكو (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو الإسرائيلي استخدم خلال الضربة الموجهة لسوريا أمس الثلاثاء 16 صاروخا موجها طراز "جي بي يو-39"، مشيرا إلى أن الدفاع الجوي السوري نجح في اعتراض 14 صاروخا.

وأشار كوناشينكوف إلى أن سقوط الصاروخين الإسرائيليين على المركز اللوجستي، التابع للواء 138 للجيش السوري، أسفر عن إصابة 3 جنود سوريين.

ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء غارات انطلاقا من الأجواء اللبنانية عبر صواريخ استهدفت بعض مواقع الجيش السوري، غربي دمشق.

وأكد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ المعادية في ريف دمشق الجنوبي الغربي وأسقطت عددا منها.

وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ قادمة من الأجواء اللبنانية وتم إسقاط معظمها قرب المناطق الحدودية في ريف دمشق الغربي. وتابع المصدر أن أحد الصواريخ سقط في منطقة الصبورة غرب دمشق.