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احتجاجات "السترات الصفراء": تجمع المئات وسط باريس للأسبوع السادس على التوالي

04:18 م السبت 22 ديسمبر 2018
احتجاجات "السترات الصفراء": تجمع المئات وسط باريس للأسبوع السادس على التوالي

السترات الصفراء

(بي بي سي):

تجمع مئات من متظاهري "السترات الصفراء" وسط العاصمة باريس للأسبوع السادس على التوالي لحركة الاحتجاجات المتواصلة في عموم فرنسا.

ولم تظهر حتى الآن أي بوادر لأعمال عنف كتلك التي شهدتها باريس في الأسابيع الماضية.

وقد انخفض عدد المشاركين في الاحتجاجات في أعقاب استجابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبعض مطالب المتظاهرين بإعلانه إلغاء الزيادة في الضريبة على الوقود، ووعده برفع الحد الأدنى للأجور بواقع مائة يورو شهريا اعتبارا من عام 2019، فضلا عن تخفيضات ضريبية للمتقاعدين.

وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالاحتجاجات إلى عشرة أشخاص إثر مقتل سائق يوم الجمعة في حادث اصطدام سيارته بشاحنة عند ساحة أغلقها محتجو "السترات الصفراء" في مدينة بربينيان جنوب البلاد، بحسب الشرطة الفرنسية.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت إغلاق قصر فرساي أمام الزوار يوم السبت تحسبا لوقوع مظاهرات احتجاج قربه.

وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي الجمعة سلسلة إجراءات اقتصادية واجتماعية طارئة في محاولة "لتهدئة" الأوضاع المتوترة في البلاد.

 

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