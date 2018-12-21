حماس تحذر من تقليص الأمم المتحدة مساعداتها الغذائية في الضفة الغربية وغزة

غزة - (د ب أ):

حذرت حركة حماس، اليوم الجمعة، من "تداعيات كارثية" لتقليص الأمم المتحدة مساعداتها الغذائية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت حماس في بيان للناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، إنها ترفض "المبررات التي يسوقها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتقليص مساعداته وخدماته للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضافت أن لهذا التقليص "آثارًا كارثية على حياة مئات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني، إضافة إلى التسبب بانعدام الأمن الغذائي لهم، وتفاقم أزماتهم الإنسانية، كونهم يعتمدون بشكل أساسي على هذه المساعدات والخدمات، وتحديدا في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها شعبنا من ظلم واستمرار انتهاكات الاحتلال بحقهم، وحصاره قطاع غزة، وحرمانهم من لقمة عيشهم وأبسط حقوقهم".

وحذرت الحركة من "استمرار هذه السياسات وخطورة تداعياتها على حياة أبناء الشعب الفلسطيني"، داعية الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها والتراجع عن هذه الإجراءات، والعمل على حل أزماتها المادية.

كما دعت الحركة المجتمع الدولي والدول المانحة إلى "تقديم مزيد من الدعم لهذا البرنامج، ومساعدة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في نيل حقوقه وتجنيبه المزيد من المصاعب والأزمات".

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن قبل يومين خفض المساعدات الغذائية التي يقدمها العام القادم لنحو 190 ألف فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما يمثل نصف إجمالي من يتلقون مساعدات البرنامج.

وأرجع برنامج الغذاء العالمي ذلك إلى النقص الحاد في التمويل خاصة بعد تقليص الإدارة الأمريكية مساعداتها المالية لمنظمات الإغاثة الإنسانية الناشطة في الأراضي الفلسطينية.