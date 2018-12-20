صحيفة: جيش الاحتلال يغلق أنفاق حزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

غزة (أ ش أ)

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في إغلاق أنفاق حزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية اليوم الخميس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار إلى عملية الدرع الشمالي في وقت سابق من اليوم خلال اجتماع مع رئيس قبرص ورئيس الوزراء اليوناني.

وقال نتنياهو "إن إسرائيل تواصل عملها ضد أنفاق حزب الله وستواصل القيام بذلك حتى تصل إلى هدفها، وفي هذه اللحظة نعمل على تدمير هذه الأنفاق".