إعلام عبري: الوصول إلى "السنوار" الحل الوحيد لإنجاز صفقة تبادل أسرى

وكالات

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر، أن المحادثات بشأن إطلاق سراح الأسرى في غزة ما زالت تواجه طريقا مسدودا، إلا أن هناك محاولات من جانب وسطاء لإعادة إطلاقها.

ويرى مسؤولون مطلعون على سير المفاوضات، أنه من الضروري تضييق الخناق على زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، لأن هذا هو السبيل الوحيد لإحراز تقدم في صفقة إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، على حد قول الهيئة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي سيصل إلى إسرائيل غدا، سيناقش التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين خلال اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين.

هذا وأفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، بأن مقاتليها تمكنوا من قتل 15 جندياً إسرائيلياً كانوا يتحصنون في منزل في رفح الفلسطينية.

وذكرت القسام في بيان أن عناصرها استهدفوا منزلا كان يتحصن فيه عدد من الجنود الإسرائيليين بعبوة مضادة للأفراد ثم اشتبكوا معهم بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية في حي التنور شرق مدينة رفح.

يأتي ذلك فيما قال البيت الأبيض، إن مجموعة من الأمريكيين العاملين في المجال الطبي غادروا قطاع غزة بعد أن حوصروا في المستشفى الذي كانوا يقدمون فيه خدماتهم.

وكانت تقارير قد أفادت، الأسبوع الماضي، بعدم قدرة الأطباء الأمريكيين على مغادرة غزة بعد أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي.