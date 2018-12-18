البيت الأبيض: ترامب مستعد للعمل مع الكونجرس لتجنب تعطيل الحكومة

كتب- مصراوي:

قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استعداد للعمل مع الكونجرس لتفادي إغلاق جزئي للحكومة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس".

وكان ترامب أكد في وقت سابق أنه لن يتوصل على الأرجح إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن تمويل جدار حدودي في الوقت الذي دخل فيه في جدال مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي أمام الصحفيين في البيت الأبيض.

وهدد ترامب بتعطيل عمل الحكومة الاتحادية بسبب تمويل الجدار.

وقالت بيلوسي وشومر للصحفيين في الاجتماع إنهما والشعب الأمريكي لا يريدون تعطيل عمل الحكومة ويرغبون في التوصل إلى اتفاق.