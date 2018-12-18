أكثر الكلمات إنتشاراً

مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

البيت الأبيض: ترامب مستعد للعمل مع الكونجرس لتجنب تعطيل الحكومة

06:43 م الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
البيت الأبيض: ترامب مستعد للعمل مع الكونجرس لتجنب تعطيل الحكومة

البيت الأبيض

كتب- مصراوي:

قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استعداد للعمل مع الكونجرس لتفادي إغلاق جزئي للحكومة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس".

وكان ترامب أكد في وقت سابق أنه لن يتوصل على الأرجح إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن تمويل جدار حدودي في الوقت الذي دخل فيه في جدال مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي أمام الصحفيين في البيت الأبيض.

وهدد ترامب بتعطيل عمل الحكومة الاتحادية بسبب تمويل الجدار.

وقالت بيلوسي وشومر للصحفيين في الاجتماع إنهما والشعب الأمريكي لا يريدون تعطيل عمل الحكومة ويرغبون في التوصل إلى اتفاق.

البيت الأبيض دونالد ترامب الكونجرس الأمريكي

الخبر التالى:

البشير يوجه بتعزيز كافة أوجه التعاون بين القوات المسلحة السودانية والسعودية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان