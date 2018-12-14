رصد حوالي 3000 طائرة أجنبية عند حدود روسيا خلال عام

موسكو- (د ب ا):

أعلن أندريه كوبان، رئيس إدارة القوات اللاسلكية التقنية في القوات الفضائية والجوية الروسية، أن قوات الدفاع الجوي المناوبة في عام 2018 رصدت وراقبت حوالي ثلاثة آلاف طائرة مقاتلة أجنبية من بينها أكثر من ألف طائرة استطلاع.

وقال كوبان، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": " يتم ربط كثافة العمليات القتالية في المقام الأول بزيادة كثافة الحركة الجوية في حدود مسؤولية القوات اللاسلكية التقنية… وفي عام 2018 ، تمت مرافقة أكثر من 980 ألف من الأجسام الجوية. من بينها، حوالي ثلاثة آلاف طائرة مقاتلة أجنبية ، بما في ذلك أكثر من ألف طائرة استطلاع".

وأضاف كوبان ،في تصريحاته التي اوردتها وكالة سبوتنيك اليوم الجمعة، أنه في كل يوم تقوم القوات باكتشاف ومرافقة أكثر من خمسة آلاف من الأجسام الجوية، منها حوالي أكثر من الفي طائرة أجنبية.

يذكر أن طائرات استطلاع تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) تقوم بطلعات قرب الحدود الروسية.