إيران ترحب بالاتفاقات المبدئية بين الأطراف اليمنية

طهران- (د ب أ(

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بالاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل اليها بين الطرفين اليمنيين في استوكهولم باشراف ممثل الامين العام للامم المتحدة واعتبر الخطوات الايجابية التي تبث الثقة والاتفاقات المبدئية الحاصلة بانها تبعث على الامم باستمرار الحوار .

وأعرب قاسمي عن امله في أن يجري تنفيذ التفاهمات الحاصلة في الإطار الزمني المحدد لها وأن تمهد الإرضية اللازمة لانطلاق الجولة اللاحقة من الحوار في المستقبل القريب وصولا إلى الاتفاق النهائي،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة أنباء فارس الإيرانية .

واختتم قاسمي تصريحه بأن إيران ،وفي إطار نهجها المسؤول إزاء الازمات الاقليمية، لعبت دورا بناء في الترتيبات التنفيذية و الحوار اليمني – اليمني في السويد.

وتابع قاسمي أن إيران تعتبر ان الحل النهائي لأزمة اليمن يكمن في وقف الحرب و إراقة الدماء واستمرار الحوار اليمني – اليمني كما جاء سياق مبادرتها ذات البنود الأربعة التي عرضها وزير الخارجية الايراني .

كانت الأطراف اليمنية قد توصلت في اليوم الأخير من المشاورات في السودي إلى اتفاقات وتفاهمات تتعلق بكل من مدينة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتبادل الأسرى، ومدينة تعز.