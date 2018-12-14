سفير روسيا بصنعاء: المباحثات بين الأطراف اليمنية كانت صعبة

موسكو - أ ش أ:

اعتبر السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين اليوم الجمعة، أن المباحثات التي جرت بين الأطراف اليمنية في السويد كانت صعبة إلا أنها أفضت عن نتائج إيجابية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق حول عدد من الوثائق المهمة خاصة بشأن الوضع في ميناء الحديدة والمدينة وحولها.

وقال ديدوشكين (في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية):" إن المباحثات كانت صعبة جدا، واستمرت لعدة أيام، ونحن سفراء الدول الخمس بالكاد تمكنا من النوم.. إلا أن النتيجة جاءت إيجابية، وبفضل العمل الدؤوب تمكنت الأطراف من الاتفاق حول عدد من الوثائق.. أولها وأهمها الاتفاقية حول التسوية في الحديدة وحول الحديدة، إنها اتفاقية مهمة ولا تتميز بطابع كتابي فحسب بل تنعكس جغرافيا على الخريطة، وتحدد سبل تطبيقها".

وتابع:"إنها الاتفاقية الأولى من نوعها، وهي مهمة وجادة، لقد تم التوصل إليها صباح اليوم، والاتصالات جرت على أعلى مستوى بين جميع الجهات، سواء بين الأطراف اليمنية والدول المجاورة".مشيرا الى أن الاتفاقية المهمة الثانية التي تم التوصل إليها هي اتفاقية تبادل المعتقلين.

وأضاف:" أن الطرفين اتفقا حول تبادل أسرى الحرب، وتبادلا القوائم، وحددا أماكن [تبادل الأسرى]، واتفقا على سبل النقل، ومراحل وعدد المعتقلين..".