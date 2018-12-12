الرياض تستقبل اجتماعًا لبحث إنشاء كيان للدول المشاطئة للبحر الأحمر

القاهرة – (مصراوي):

بحث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مع عدد من وزراء الخارجية إنشاء كيان للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

واستقبل الملك سلمان، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الأربعاء، وزراء خارجية مصر وجيبوتي والصومال والسودان ونائب وزير الخارجية اليمني والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، استقبل "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، كلا من وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال أحمد عيسى عوض، ووزير الخارجية بجمهورية السودان الدرديري محمد الدخيري، ونائب وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية السفير محمد بن عبدالله الحضرمي، والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية السفير زيد مفلح اللوزي، الموجودين في الرياض لبحث إنشاء كيان للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن".

وأضافت "واس" أن الملك سلمان استعرض مع الوزراء "آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة".

وأشارت إلى أن "الوزراء نقلوا لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حملهم الملك سلمان نقل تحياته وتقديره للملوك والرؤساء ".

ويُعد البحر الأحمر أحد أهم طرق الملاحة الدولية التي تنقل نحو 15 بالمئة من التجارة العالمية، كما يعيش في دوله المطلة عليه أكثر من 200 مليون نسمة.