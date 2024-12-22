"الهناجر" يستضيف المعرض السنوي لأعضاء القاهرة للكاميرا تحت عنوان "الحوائط.. حكايات"

القاهرة - مصراوي:

في إطار فاعليات أنشطة نادي القاهرة للكاميرا يستضيف مركز الهناجر – قاعة آدم حنين بدار الأوبرا المصرية خلال الفترة من 26 - 29 ديسمبر 2024 المعرض السنوي لأعضاء النادي تحت عنوان " الحوائط ... حكايات "

مفهوم المعرض مستوحى من مفهوم أن الحائط ليس مجرد جدار من المباني الصماء ، بل هو جدار يحجب خلفه قصص وحكايات وذكريات؛ نمر من أمامها ولا ندرى ما يدور خلفها؛ في بعض الأحيان تكون الحكاية مسجلة عليه كنقوش أو رسومات أو كتابات تخبرنا بحكايتها وعن مضمون رسائلها التي أراد أن يقصها علينا مَن سَجَلها.



الحوائط مثل الكائن الحى ، يولد طفلاً ويمر في مرحلة الشباب بحيويتها وجمالها ، ثم ينتهي بمرحلة الكهولة بتجاعيد الزمن المرسومة عليه.

وأفاد الفنان وسام الشرقاوي بأن معرض هذا العام يقدم 42 عملا فنيا فوتوغرافياً متميزاً لموضوعات فنية متنوعة شاملا أعمال تتناول الحوائط والكتابات والرسومات المنقوشة عليها وتحوي العديد من القصص والحكايات التاريخية التي تعبر عن ثقافات مختلفة.

تعكس هذه النقوش تجارب ومشاعر البشر عبر العصور، وتقدم لمحات عن الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية، كما تعكس عمق المشاعر الإنسانية والتجارب التاريخية التي شكلت الهوية الثقافية للنسيج العمراني الموجودة فيه.