«وجع لا يُحتمل… أب على الرصيف وابن في الغياب»

لم تكن الواقعة مجرد خبر عابر يُقرأ ويُنسى، ولا حادثة تُضاف إلى سجل الحوادث اليومية، بل كانت لحظة من الألم الثابت الذي يوجع القلب قبل العينين، مشهدًا مكثفًا يحمل كل ما يمكن أن تحمله الإنسانية من صمت وجع وخذلان.

رجلٌ مسن ممدد على الرصيف، جسده ضعيف، أنفاسه متقطعة، وكأن كل نفس يلتقطه يهمس له: «ها هو ما تبقى لي».

عيناه نصف مفتوحتين، تبحثان عن شيء لا يمكن أن تجده، عن وجه مألوف، عن يد تعود لتحتضنه، عن ابن كان يومًا أقرب من النبض، ليصبح فجأة غيابًا بلا تفسير.

بجوار الرجل كيس قسطرة يتدلى صامتًا، شاهدًا على مرض طال، وعلى رحلة صبر طويلة، وعلى ضعف بلغ ذروته حين أصبح الجسد بلا سند. لكنه لم يكن الألم الأكبر. فالأصعب من المرض، أصعب من ضعف الجسد، كان الغياب… غياب الابن.

الابن الذي كان يومًا كل شيء، الذي بدأ حياته في حضن هذا الأب، الذي تعلم أولى خطواته وهو ممسك بيده، الذي خاف فيجد الأمان في صوته، الذي ضحك وبكى وعاش في رحاب حنانه، أصبح فجأة شخصًا آخر، ترك الأب لمصيره في لحظة لا تُنسى، لحظة تركت أثرًا يوجع الروح قبل الجسد.

كيف يمكن أن يحدث هذا؟ كيف يمكن أن يتحول القلب إلى هذا الحد؟ كيف يمكن أن يصبح الأب الذي كان يومًا السند عبئًا يُلقى في الطريق؟ أسئلة تتردد، ولا تجد إجابة.

المارة توقفوا، ليس بدافع الفضول فقط، بل لأن شيئًا في المشهد اهتز في نفوسهم.

امرأة اقتربت، نظرت طويلًا، ثم أطرقت رأسها، كأنها تحمل حزنًا قديمًا عاد إليها فجأة. شاب انحنى، وضع شيئًا تحت رأس الرجل، كأنه يحاول أن يخفف عنه قسوة الأرض.

آخر وقف صامتًا، لا يعرف ماذا يفعل، لكن عينيه تقولان أكثر مما يمكن للكلمات أن تحمله. وفي هذه اللحظة، أصبح الغرباء أقرب من القريب، وظهر أن الرحمة قد تأتي من حيث لا نتوقع.

الرجل بينهم، لكنه كان يبحث عن شخص واحد فقط. عن الابن.

عن ذلك الذي كان يجب أن يكون موجودًا، في هذه اللحظة تحديدًا، لا في أي وقت آخر.

هل شعر أنه تُرك؟ هل أدرك أن اليد التي ربّت على كتفه يومًا لم تعد موجودة؟ أم أن الألم كان أكبر من أن يسمح له بفهم الخذلان؟ ربما كان ينتظر.

والانتظار حين يكون موجها لشخص واحد يتحول إلى وجع مضاعف. كل دقيقة تمر تتحول إلى سؤال، وكل لحظة صمت تتحول إلى خذلان.

تم نقل الرجل إلى المستشفى، محاطًا بأيد لا تعرفه، لكنها لم تستطع أن تتركه.

أيد تحاول، وقلوب تشعر، وعيون تحمل حزنًا لا يخصها، لكنه وصل إليها. هناك، بدأ فصل آخر من الحكاية، لكنه لم يكن أقل ألمًا. ربما سيفيق، وربما حين يفتح عينيه، سيبحث أولًا عن ابنه، وربما سيسأل بصوت ضعيف: «هو فين؟» وهنا، أي كلمات يمكن أن تداوي هذا النوع من الجرح؟ أي تبرير يمكن أن يخفف وطأة الغياب؟ لا شيء يكفي.

هذه الحكاية ليست مجرد واقعة فردية، بل مرآة صادمة لنا جميعًا. إنها تطرح السؤال الأهم: ماذا بقي من الرحمة في قلوبنا؟ ماذا بقي من معنى الأبوة والبنوة؟ وكيف يمكن أن يصل الإنسان إلى لحظة يترك فيها من كان سبب وجوده؟ الواقع أن خذلان الأب له أثر لا يقاس بالوقت ولا يندمل بسرعة، فهو جرح عميق في التاريخ النفسي والإنساني للإنسان.

إلى كل ابن يقرأ هذه الكلمات، تذكر: يدًا أمسكت بك أول مرة، وصوتًا ناداك بحب، وقلوبًا خافت عليك أكثر مما خافت على نفسها.

تذكر تلك التفاصيل الصغيرة التي بدت عادية، لكنها كانت حياة كاملة بالنسبة لمن منحك إياها. لا تستهين باللحظة التي يكون فيها والدك ضعيفًا أو مريضًا أو محتاجًا إليك. وجوده ليس مجرد أمر مفروغ منه، بل هو حجر الأساس الذي قام عليه كل شيء في حياتك، صموده وتضحياته وألمه. غيابه عنك، أو عن قلبك، قد يترك فجوة لا يمكن سدها.

أبوك ليس مجرد رجل في حياتك، إنه تاريخك، جذرك، الحكاية التي بدأت قبل أن تبدأ أنت، السند الذي يختبئ خلف كل إنجاز أو خطوة في حياتك. قد يضعف، قد يمرض، قد يتغير، لكن هذا لا يسقط حقه، ولا يُنقص من قيمته.

على العكس، هذه هي اللحظة التي يحتاجك فيها أكثر من أي وقت مضى، اللحظة التي يظهر فيها معنى الوجود الحقيقي للعائلة والوفاء.

لا تتركه. لا تؤجل سؤاله.

لا تعتبر وجوده أمرًا مضمونًا. لأن اللحظة التي تندم فيها قد لا تأتي معها فرصة ثانية.

الرجل الممدد على الرصيف لم يكن حالة فردية فقط، بل كان رسالة واضحة: أقسى ما يمكن أن يمر به الإنسان ليس المرض، بل أن يُترك من أقرب الناس إليه.

أن تُترك وحيدًا في أضعف لحظاتك، من لم تُربِّه يدك ولا صوتك، هو الخذلان الذي يترك أثرًا يتجاوز كل شيء آخر.

في المقابل، هناك جانب مضيء: استجابة الناس الذين لم يعرفوه، الذين تدخلوا بدافع الرحمة الإنسانية البحتة، حتى ولو لم يكن لهم أي صلة به.

لقد تحركوا لإنقاذه، وكأنهم حاولوا سد فجوة تركها الغياب، وهذا يذكرنا بأن الإنسانية لم تنتهِ، وأن الرحمة ما زالت حية في القلوب، حتى حين يخيبنا أقرب الناس إلينا.

ويبقى الرجل الآن في عهدة الرعاية، لكن أثر الواقعة لن يختفي بسهولة. إنها تترك وراءها رسالة قوية لكل الأبناء: لا تنتظروا حتى تندموا، لا تتأخروا عن السؤال عن والدكم، عن احتياجاته، عن ضعفه، عن خوفه، عن وحدته.

اللحظة التي يظهر فيها ضعفه هي اللحظة التي يحتاجك فيها أكثر من أي وقت مضى. أي غياب عن هذه اللحظة قد يتحول إلى ألم لا يُحتمل.

هذه الحكاية تذكرنا جميعًا أن الخذلان لا يُغتفر، وأن وجودنا بالقرب ممن أحبونا هو واجب أخلاقي وإنساني، لا مجرد اختيار عابر. وأن كل دقيقة تضيع، وكل لحظة تأجيل، قد تكون آخر فرصة لإظهار الوفاء والحب الحقيقي. فالأبوة ليست مجرد واجب قانوني أو اجتماعي، بل هي قلب نابض يحتاج إلى من يحنو عليه حين يضعف، ويبحث عن من يعرف قيمته حين يغيب عن صوته العالم كله.

وفي النهاية، يبقى الأب أكبر من كل خذلان. يبقى سؤالًا مفتوحًا، وجرحًا في القلب لا يُمحى، ودرسًا لكل من ينكر قيمة وجوده حين يكون في أمس الحاجة لنا.

وتبقى الرسالة واضحة لكل ابن: لا تترك من أحبك حين يحتاجك، فالرحمة لا تُعوّض، والحنان لا يُستعاد، والوجع حين يُترك، يظل خالدًا إلى الأبد.