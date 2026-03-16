لم تكن مكة في تلك الليلة مدينة عادية. كانت واقفة بين ماضيها ومستقبلها، بين ذاكرة مثقلة بالعداء، ومشهد لا يشبه ما اعتادته العرب في لحظات الانتصار. عشرة آلاف مقاتل يقتربون من واد كان يوما مسرحا للاضطهاد والطرد، لكن الصمت كان أعلى من وقع الأقدام. لا صيحات انتقام، ولا سيوف مرفوعة بحثا عن رقاب. شيء مختلف كان يتشكل في الهواء. يا عزيزي القارئ، لم تكن تلك ليلة غلبة عسكرية فقط، بل لحظة اختبار لمعنى القوة نفسها.

قبل عشرين عاما، خرجت هذه الجماعة من مكة مطاردة، تساق بالسخرية والحصار والإيذاء. تركوا بيوتهم وأموالهم، وتركوا وراءهم ذاكرة ثقيلة من الألم. لو كانت المعادلة بشرية خالصة، لكان هذا هو يوم الحساب. يوم تصفى فيه الديون القديمة، وتستعاد الكرامة بالسيف. التاريخ القديم كان واضحا في منطقه: المنتصر ينتقم، والمهزوم يدفع الثمن. لكن ما حدث تلك الليلة لم يكن نسخة مكررة من منطق البشر المعتاد.

حين دخل محمد مكة، دخلها مطأطئ الرأس تواضعا، لا متعاليا بزهو الفاتحين. والناس ينظرون، ينتظرون الكلمة التي ستحدد مصيرهم. وجوه كانت بالأمس تقود العداء، تقف اليوم في حالة ترقب. السؤال لم يكن: من انتصر؟ بل: كيف سيتصرف المنتصر؟ هنا يبدأ الفارق الحقيقي بين سلطة غاضبة وسلطة ناضجة.

اسمح لي يا صديقي أن أقول لك إن نضج السلطة لا يختبر في لحظة الضعف، بل في لحظة القدرة. حين تكون قادرا على العقاب ثم تختار العفو، فأنت تعيد تعريف القوة. لم يكن العفو في فتح مكة قرارا عاطفيا عابرا، بل لحظة وعي عميق بطبيعة المشروع الذي يبنى. الهدف لم يكن إذلال قريش، بل استيعابها. لم يكن المطلوب تدمير المدينة، بل تحويلها إلى قلب جديد لرسالة أوسع.

الكلمة التي قيلت يومها لم تسقط رؤوسا، بل أسقطت جدارا نفسيا كان يفصل بين خصوم الأمس. العفو العام لم يكن تنازلا، بل إعلان ثقة. ثقة بأن الفكرة أقوى من الانتقام، وأن المشروع الذي يقوم على الرحمة أقدر على الاستمرار من مشروع يقوم على تصفية الحسابات. يا عزيزي، تخيل وقع هذه اللحظة على من كان ينتظر الموت، فإذا به يمنح الحياة. تلك صدمة أخلاقية تغير الولاءات أكثر مما تفعل السيوف.

من منظور سياسي بحت، كان القرار عبقريا. لو تحولت مكة إلى ساحة تصفية، لولدت دورة جديدة من الثأر، ولظل المجتمع منقسما بين غالب ومغلوب. لكن العفو أغلق باب الحرب الداخلية قبل أن يفتح. منح الجميع فرصة بداية جديدة. هكذا تتحول الهيمنة العسكرية إلى شرعية أخلاقية. وهكذا ينتقل النصر من كونه واقعة عابرة إلى تأسيس طويل الأمد.

ولعل التاريخ يعيد المشهد بأشكال مختلفة. بعد عقود طويلة من السجن، خرج رجل أسود من زنزانته في جنوب أفريقيا، وكان بإمكانه أن يشعل نار الانتقام في بلد منقسم. لكنه اختار المصالحة بدل الثأر، واختار أن يبني دولة لا تدار بالكراهية. المشهد اختلفت تفاصيله، لكن الفكرة واحدة: حين تنتصر القيم، تنتصر الدولة. يا صديقي، الحضارات لا تنضج حين تنتقم، بل حين تتجاوز جراحها.

وهنا، اسمح لي باعتراف لم يكتب من قبل في هذه السلسلة: نحن كثيرا ما ننبهر بلحظات القوة الصاخبة، ونصفق للانتصارات التي تحدث ضجيجا، لكننا نغفل عن لحظة أكثر صعوبة وأشد شجاعة، لحظة كبح الغضب عند القدرة. فتح مكة لم يكن فقط دخول مدينة، بل عبورا أخلاقيا من مرحلة الصراع إلى مرحلة البناء. كان إعلانا بأن المشروع لا يقوم على رد الفعل، بل على رؤية أبعد من لحظة الألم.

يا عزيزي القارئ، لو أن تلك الليلة انتهت بانتقام دموي، لربما تغير وجه التاريخ كله. لأن الفكرة كانت ستختزل في معركة، لا في رسالة. لكن العفو جعل الرحمة قيمة حاكمة، لا شعارا يقال في أوقات السلم فقط. وهنا تكمن عبقرية اللحظة: لقد انتصرت القيمة قبل أن ينتصر الشخص.

في ختام هذه السلسلة، من ليلة العبور إلى ليلة اقرأ إلى ليلة الفرقان، نصل إلى هذه الليلة التي أعادت تعريف معنى النصر. العبور كان إرادة، واقرأ كانت فكرة، وبدر كانت اختبار قوة، أما فتح مكة فكان نضجا كاملا للمشروع. كأن التاريخ كان يعد المسرح خطوة خطوة، حتى يصل إلى هذه اللحظة التي تثبت أن أعظم الفاتحين ليس من يملك السيف، بل من يملك نفسه.

ويبقى السؤال معلقا أمامنا، يا صديقي: حين تأتينا لحظة القدرة في حياتنا، كيف نستخدمها؟ هل نختار أن نثبت قوتنا بالعقاب، أم نثبتها بالعفو؟ لأن الحضارات، كما تعلمنا تلك الليلة، لا تقاس بما تهدم، بل بما تبنيه بعد الانتصار.

وهكذا تغلق السلسلة، لا بنهاية صاخبة، بل بفكرة مفتوحة: ربما أعظم انتصار في التاريخ لم يكن إسقاط مدينة، بل إسقاط منطق الانتقام نفسه.