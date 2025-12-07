الزعيم عادل إمام لم يعد يظهر في الصورة تلك الحقيقة الثابتة، والواضحة كرؤيا العين، منذ 5 سنوات بالتمام والكمال، منذ انتهاء مسلسله الأخير "فالنتيو" والذي شاركته بطولته دلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، ومحمد كيلاني، ورانيا يس، وكوكبة كبيرة من النجوم والنجمات، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي.

وهناك سر ينشر لأول مرة، أن أغلب مشاهد هذا المسلسل، في قصر الزعيم، لشعوره ببداية "مشاكله الصحية"، وخوفا على ابنه رامي إمام، وشركته المنتجة في نفس الوقت، قرر أن يصور أغلب مشاهده في المنزل، كي لا يخسر ابنه كافة تعاقداته وأموال شركته، ومن هذا الوقت لم يعد الزعيم الظهور في أي مناسبات أو لقاءات أو يرد حتى على التليفون، حتى في آخر اتصال هاتفي منذ عدة سنوات كان مع الإعلامي شريف عامر بقناة إم بي سي، كان عن طريق النجمة الكبيرة لبلبة.

لهذا هناك سؤال دائم لماذا لا يظهر الزعيم عادل إمام في الصور الأخيرة، خاصة في آخر زيارتين شبه رسميتين، منذ عدة أيام نشر المخرج رامي إمام صورة له من زيارة سفير أبوظبي في القاهرة حمد الزعابي وحرمه، والشيخ عبد الله الحامد، رئيس المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور أحمد عبد الله، مدير مكتب الشيخ، وخلال هذه الزيارة نقل الشيخ عبد الله الحامد رسالة خاصة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للنجم الكبير عادل إمام، مع تمنياته وتحياته بالصحة والعافية لزعيم الفن العربي.

هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها أحد الزعيم في منزله بمنطقة المنصورية، حيث زاره منذ حوالي عام أو أقل تركي آل الشيخ، وأعلن عن تلك الزيارة وقتها آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك معلقا أنه جلس مع الزعيم، وأشاد بالنهضة الكبيرة في المملكة السعودية، والفن هناك دون أن يظهر الزعيم أيضا في الصورة واكتفى آل الشيخ بصورة تجمعه برامي ومحمد إمام من قصرهما بمنطقة المنصورية.

والغريب أيضا أنه في زيارة الإماراتيين اكتفى رامي إمام بنشر صورته مع شقيقه محمد بصحبة الوفد الإماراتي رفيع المستوى، دون ظهور الزعيم أيضا وعلق عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك قائلا: "تشرفنا باستقبال معالي الشيخ عبد الله الحامد، رئيس المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، في منزل الأسرة، في زيارة ودية وأخوية جميلة جدا قام خلالها بزيارة أبي الفنان الكبير الزعيم عادل إمام والعائلة".

لهذا نتساءل كمحبي للزعيم، لماذا لا يظهر الزعيم في صور من منزله أثناء زيارات شبه رسمية، من وفود رفيعة المستوى، فهل عادل إمام بخير، أم أن العائلة تخفي سرا عن جمهوره ومحبيه في أنحاء الوطن العربي، لذا تكتفي العائلة بنشر صورة لرامي ومحمد إمام، مع جمل مقروءة من قبل ومعروفة مسبقا.

لم يكتف رامي إمام بجملة أن الزعيم عادل إمام بخير، دائما ما يردد أنه اكتفى بما قدم، ويريد أن يستمتع بحياته بعيدا عن الأضواء، ويتابع ما يجري في الساحة الفنية بعين المتفرج، وليس بعين أهم نجوم الوطن العربي على مر العصور، وهذا ما نرجوه. وفي النهاية كل سنة ورئيس جمهورية الفن العربي عادل إمام بصحة وخير.