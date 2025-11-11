السوبر أهلي والسوبر زيزو

"ليه كده يا زيزو.. ليه تعمل كده يا بن شرقي"!

بتلك الكلمات انتشر فيديو لمشجعة زمالكاوية، وهي حزينة وغاضبة من زيزو وبن شرقي.

غضب المشجعة كان هو لسان حال جمهور الزمالك في مدرجات ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

حيث شنوا هجومًا لاذعًا على زيزو بمجرد ظهوره في الملعب، وهو ما جعل الجميع يتوقعون ضغوطًا كبيرة عليه في المباراة، خاصة أنها المواجهة الأولى له ضد فريقه السابق الزمالك، بعد الضجة التي أُثيرت حول انتقاله من الزمالك إلى الأهلي.

كما أنها جاءت في مباراة نهائية لبطولة كأس السوبر.

لكن المفاجأة أن زيزو نفسه نفى في لقاء له بعد المباراة أنه يشعر بأي ضغوط، وهو ما ظهر واضحًا جليًا من أدائه في المباراة، واستحق أن يكون نجم المباراة بلا منازع، خاصة بعد الأسيست الرائع لبن شرقي، الذي أحرز منه هدف الأهلي الأول.

ولعل السر في ظهور زيزو بمستواه السوبر في المباراة يعود إلى أن له شخصية اللاعب المحترف الذي لا يتأثر بالضغوط مهما كانت.

وهذه هي شخصية النجم الذي يتميز عن غيره من اللاعبين.

وإن كنت أرى أنه كان يتعين عليه مصافحة نائب رئيس نادي الزمالك المهندس هشام نصر، مهما كانت الخلافات بينهما، لأن زيزو لاعب يتميز دائمًا بالأخلاق العالية، وهو ما ظهر في قيام زيزو نفسه بالتوجه إلى لاعبي الزمالك والمدير الفني أحمد عبد الرؤوف ومصافحتهم.

كما شهدت المباراة عودة معظم لاعبي الأهلي إلى مستواهم، باستثناء بعض اللاعبين الذين لم يعجبني أداؤهم في المباراة مثل جراديشار وتريزيجيه.

كما قدَّم المدير الفني للأهلي يس توروب أوراق اعتماده بعد فوزه بأول بطولة له مع الفريق، ووضحت بصماته في تطور الأداء بشكل كبير، رغم أن الفريق ما زال يحتاج إلى تدعيمات في مركز المهاجم والباك الشمال والمساك.

أما عن الزمالك، فإنني أرى أن الفريق يحتاج إلى الكثير من التدعيمات، وأن بعض اللاعبين لا يصلحون لارتداء تيشيرت الفريق مثل شيكوبانزا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

كما أخطأ المدير الفني للزمالك بعدم البدء بسيف الجزيري في الشوط الأول، ولم يعجبني من لاعبي الزمالك سوى خوان بيزيرا ومحمد شحاتة وفتوح.

بالتأكيد سيكون فوز الأهلي على الزمالك وحصوله على بطولة السوبر نقطة انطلاق جيدة للفريق، وربما نرى أهليًا مرعبًا بعد تدعيمات شهر يناير يمكنه أن يجعل إفريقيا كلها "تنام من المغرب" كما يقولون، خاصة بعد عودة إمام عاشور وحسين الشحات.

كما نتمنى أن يعود الزمالك هو الآخر إلى مكانته الطبيعية، فالكرة في مصر أهلي وزمالك، مع كل الاحترام لبيراميدز بطل إفريقيا الحالي.

فقد سبق أن احتارت صباح في أن تشجع أيًّا منهما في أغنيتها الشهيرة "بين الأهلي والزمالك"، التي لحنها محمد عبد الوهاب، ولم تذكر فريق بيراميدز في الأغنية لأنه بالطبع لم يكن له وجود وقتها على الساحة الرياضية، رغم أن صباح نفسها كانت أهلاوية وعبد الوهاب كانت له ميول زمالكاوية.

مبروك للأهلي بطولة السوبر، التي يبدو أنها أصبحت هي البطولة التي يتذكر فيها لاعبو الأهلي أنهم فريق سوبر.