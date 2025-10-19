لا يقوم فرع دون أصل

رغم أن الاتفاقيات التي سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى عقدها من قبل بين إسرائيل والدول العربية ترتبط بالسلام في مسمّاها، ثم تسعى إليه بين الطرفين، إلا أنها لم تحقق سلامًا ولم تؤسس لشيء حقيقي في هذا الاتجاه.

كانت البداية كما نذكر في السنة الأخيرة من ولاية ترمب الأولى التي استمرت من 2016 إلى 2020، وكان هو في السنة الأخيرة من ولايته قد سعى إلى ما سماه اتفاقيات السلام الإبراهيمي، ولا أحد يعرف من أين جاء الرئيس الأمريكي بهذا المسمى، وما إذا كان القصد أن ينتسب السلام إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام باعتباره أبا للأنبياء؟

ولكن ما نعرفه أن هذه الاتفاقيات جرى إطلاقها في 2020، وأن ترمب لم يكن يريد السلام من ورائها في حد ذاته، ولكنه كان يغازل الأصوات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية ليكسب أصواتها في السباق الرئاسي الأمريكي الذي انطلق في السنة نفسها.

ورغم أن قطار الاتفاقيات مرّ على أربع دول عربية، ورغم أن هذه الدول وقعت اتفاقيات سلام إبراهيمي مع إسرائيل، إلا أن النتيجة كانت مخيبة للآمال.

كانت مخيبة للآمال على المستوى الأمريكي بالنسبة لترمب لأنه خسر السباق، ولم ينفعه في شيء أن يطلق اتفاقيات بهذا المسمى بين الدول الأربع وبين إسرائيل. وكانت مخيبة للآمال على مستوى الاتفاقيات نفسها بين طرفيها، لأنها لم تكن لها حصيلة في تحقيق السلام الذي تحمل اسمه والذي انطلقت من أجله.

فالأهم ليس أن يقوم سلام بين إسرائيل والدول الأربع وحسب، وإنما أن يتحقق السلام بالنسبة للفلسطينيين أولًا، وأن يحصلوا على حقهم في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أرضهم المحتلة. وهذا بالطبع لم يحدث بعد إطلاق الاتفاقيات، ولو حدث ما كان طوفان الأقصى قد فاجأ الإسرائيليين في 2023، وما كانت عواقبه قد شملت المنطقة كلها كما نرى.

الأغرب أن ترمب عاد يردد النغمة ذاتها التي عزفها في 2020، وقال لمحطة "فوكس نيوز" يوم الجمعة 17 من هذا الشهر إنه يتوقع توسيعًا لاتفاقيات السلام الإبراهيمي!

هذا كلام يُقال في الحقيقة على غير أساس، لأننا لا يمكن أن نتحدث عن سلام إبراهيمي جديد ما لم نتوقف قليلًا لنرى ما إذا كان السلام الإبراهيمي القديم قد أثمر بالفعل، أم أنه توقف في مكانه هناك في 2020 ولم يبرحه؟

السلام الذي يجب أن نتكلم عنه هو الذي يكون بين إسرائيل والفلسطينيين، لا بينها وبين بقية الدول العربية، فالأول هو الأصل، بينما الثاني فرع عن الأصل، ولا يمكن عقلًا أن يقوم فرع على غير أصل.. لا يمكن.. والتجربة من 2020 إلى اليوم تقول هذا وتؤكده.