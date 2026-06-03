أجرى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 بعدد من كليات وبرامج جامعة القاهرة الأهلية والفرع الدولي، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، ومتابعة تطبيق المعايير الأكاديمية والتنظيمية التي تضمن حسن سير العملية الامتحانية.

جان الامتحانات والاختبارات الإلكترونية

وشملت الجولة تفقد عدد من لجان الامتحانات والاختبارات الإلكترونية، حيث حرص الدكتور محمد سامي عبدالصادق على متابعة سير الامتحانات الرقمية والاطمئنان على جاهزية البنية التكنولوجية وكفاءة أنظمة الاختبارات الإلكترونية، والتأكد من توافر الدعم الفني داخل المعامل واللجان للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو استفسارات، بما يضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء مستقرة ومنظمة تعكس مستوى التطور الذي تشهده الجامعة في مجال التحول الرقمي.

وخلال الجولة، استمع رئيس الجامعة إلى آراء الطلاب وملاحظاتهم حول طبيعة الأسئلة ومستوى الامتحانات ومدى توافقها مع المقررات الدراسية ومخرجات التعلم المستهدفة، كما اطمأن على انتظام أعمال اللجان وتواجد أعضاء هيئة التدريس والفرق الفنية المختصة بالدعم التقني، موجهاً بتقديم جميع أوجه الدعم للطلاب وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال فترة الامتحانات.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة البدء في أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مقرر، وتفعيل دور لجان الممتحنين، والانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة بدقة وكفاءة، بما يضمن إعلان النتائج وفق الجداول الزمنية المقررة وبأعلى درجات الدقة والشفافية. كما أشاد سيادته بما لمسه من حسن تنظيم وانضباط داخل اللجان، مثمنًا جهود إدارات الكليات وأعضاء هيئة التدريس في متابعة العملية الامتحانية وتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

نتظام الامتحانات وتوفير بيئة تعليمية تدعم التميز

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، أن الامتحانات تُعقد وفق الجداول الزمنية المعلنة دون معوقات، في ظل متابعة مستمرة من القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والمعايير الأكاديمية المعتمدة، بما يضمن قياس مختلف المهارات والمستويات المعرفية للطلاب وتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة.

وأضاف أن جامعة القاهرة الأهلية تحرص على تقديم تجربة تعليمية متكاملة لطلابها، من خلال توفير بيئة أكاديمية حديثة تدعم الإبداع والتميز، وتسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

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