فاروق حسني عن "ربع قرن" وزيرًا للثقافة: "توقعت الرحيل عن الوسادة الهوائية في أي لحظة"

كتب : محمد لطفي

09:21 م 02/06/2026

كشف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن تفاصيل مثيرة بشأن فترة توليه حقيبة الثقافة في مصر، مؤكداً أنه لم يتوقع يوماً أن يظل في منصبه طوال هذه المدة، واصفاً كرسي الوزارة بأنه "وسادة هوائية" يمكن أن يغادرها في أي وقت.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي عبد اللطيف المناوي في بودكاست "رؤية جديدة" المذاع على قناة الشرق، حيث قال حسني: "قلت لنفسي أنا قاعد على هذا الكرسي ودي وسادة هوائية، سأرحل أي وقت، وجئت اليوم وقد أذهب غداً، وأخذت أردد: بكره أمشي ولكن بكرة مجاش وقعدت حوالي ربع قرن في الوزارة".

وعندما تساءل المناوي عن استمراره لما يقارب ربع قرن، وهل يُعد ذلك علامة صحية أم غير صحية، أوضح حسني أن المعيار الحقيقي يكمن في النتائج وليس في المدة.

وقال حسني: "لازم نشوف فيه نتائج ولا ما فيش، لو في نتاج أهلاً وسهلاً، يبقى حد مفرخ بيديلك، لكن تجيب حد تقعده مدة طويلة جداً في طريق مسدود مينفعش".

يُذكر أن فاروق حسني تولى وزارة الثقافة المصرية منذ العام 1987 وحتى العام 2011، في فترة شهدت العديد من التحولات الثقافية والفنية.

