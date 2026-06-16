اجتماع موسع لتذليل معوقات مشروع المنطقة اللوجستية بالدقهلية

تفقد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، سير العمل بالمنطقة اللوجستية بمحافظة الدقهلية، والمقامة على مساحة إجمالية تبلغ 51 فدانًا، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع الذي يُعتبر أحد المشروعات التنموية والتجارية الكبرى بالمحافظة.

واطلع "الجراحي" خلال جولته التفقدية، على نسب الإنجاز بمكونات المشروع المختلفة، خاصة مع اقتراب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المناطق التجارية واللوجستية المتكاملة لدعم حركة التجارة الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات، تشمل مولًا تجاريًا، ومكاتب إدارية، ومناطق ترفيهية، إلى جانب نادٍ رياضي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية وحضارية بمحافظة الدقهلية، وتحويل المنطقة إلى مركز جاذب للاستثمارات والأنشطة التجارية والخدمية.

وعقد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عقب انتهاء الجولة، اجتماعًا مع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لبحث سبل تذليل أي معوقات قد تواجه استكمال المشروع، ومتابعة نسب تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المراحل المتبقية وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد حسام الجراحي، أن المشروع يمثل إضافة مهمة للبنية التجارية واللوجستية بالمحافظة، لما يوفره من خدمات متكاملة لأبناء الدقهلية، فضلًا عن دوره في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المحافظات.

وأشار إلى أن المنطقة اللوجستية ستسهم في توفير ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم خطط الدولة لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية منها.

ويذكر أنه حضر الجولة والاجتماع كل من: علاء عبد الفتاح مدير المشروعات بالجهاز، وخالد مرسي مدير تراخيص البناء، وأحمد عزت مدير عام تراخيص تشغيل المناطق، ورفيق زهدي مدير العلاقات الحكومية بشركة "مراكز"، وأحمد السقا مدير المولات بالشركة، والمهندس محمد عبد العزيز مدير مشروع المنطقة اللوجستية بالدقهلية.

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