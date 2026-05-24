أصدرت شبكة تليفزيون النهار بيانًا، اليوم الأحد، أكدت فيه أن قرارها بحذف الحلقة الأخيرة من برنامج "صبايا الخير"، من جميع منصاتها الرقمية، يأتي في إطار الحرص على تهدئة الأجواء بين الأطراف المختلفة حول قضية "كلاب الشوارع"، وتجنب تفاقم حالة الجدل الدائرة بشأنها، مؤكدة أن بيانها السابق بشأن حذف الحلقة أوضح هذا الأمر بشكل صريح.

سبب حذف حلقة ريهام سعيد عن "كلاب الشوارع"

أضافت الشبكة أنها فوجئت بعد نشر البيان ببعض الشخصيات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل على استغلال الموقف للإساءة إلى الشبك، وإلى الإعلامية ريهام سعيد، بدافع السعي وراء التريند، وتحقيق بطولات زائفة أو المزايدة على مواقف مصطنعة، بحسب ما ورد في البيان.

وأكدت شبكة النهار أن قرار حذف الحلقة لا يرتبط بأي تحفظ على محتواها، مشددة على أن الحلقة لا تتضمن أية مخالفات مهنية، أو تجاوزات للأكواد الإعلامية المعمول بها.

كما أعلنت الشبكة دعمها الكامل للإعلامية ريهام سعيد في مواجهة ما وصفته بـ"محاولات الإساءة إليها"، وطالبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمواصلة دوره في توفير مناخ آمن للعمل الإعلامي، وحمايته من حملات التهديد والإرهاب المعنوي، التي يتعرض لها بعض الإعلاميين.

واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على ثقتها في استمرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في أداء دوره باعتباره المظلة الحامية والضامنة لإعلام حر ومسؤول.