أطلقت وزارتا الأوقاف والتضامن، مشروع زاد آل البيت لتوزيع وجبات مجهزة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية، بحي الزهور بمحافظة بني سويف، تحت رعاية مؤسسة حي على الوداد.

وحضر فاعليات الإطلاق، اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، ونائبه الدكتور بلال حبش، والشيخ جابر بغدادي، والمستشار محمد أبو الفضل رئيس مجلس إدارة مؤسسة القبة الخضراء.

وأعرب الخاصرون، عن خالص شكره للدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، ونائبه بلال حبش، ومؤسسة «حي على الوداد»، على دعمهم ورعايتهم لهذه المبادرة الإنسانية المهمة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن مشروع زاد آل البيت سيتم تعميمه على جميع محافظات الجمهورية، ضمن اهتمام الوزارة بدعم الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب عنايتها بمساجد آل البيت التي تمثل منارات روحية واجتماعية تنطلق منها قيم التكافل والتراحم.

وأكدت أن مشروع "زاد آل البيت" يُجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية، ممثلة في وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة، ومؤسسات المجتمع المدني، ممثلة في مؤسسة «حي على الوداد»، ويندرج ضمن مشروعات الأمن الغذائي الهادفة إلى توفير الطعام للأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن استدامة الدعم وامتداده إلى جميع المحافظات.



ومن جانبه، قال المهندس تامر شمعة رئيس مؤسسة حي على الوداد، إن من أبرز صور التعاون والتكافل بين المسلمين في رمضان تقديم الإفطار للصائمين، إذ يعتبر إحدى أسمى صور التعاون والتكافل في المجتمع المسلم في رمضان، قال ﷺ: «مَن فطَّر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء».

وتوجه المهندس تامر شمعة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة حي على الوداد، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا موسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف ونائبه بلال حبش، ووزارة الداخلية لدعمهم لمشروع "زاد آل البيت".