وكيل محلية النواب للمحافظين الجدد: الرئيس حدد معايير النجاح ومن يتقاعس يحاسب

كتب- حسن مرسي:

11:28 م 16/02/2026

الدكتور محمد عطية الفيومي

أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين ونواب المحافظين الجدد بعد أداء اليمين الدستورية جاءت واضحة وحاسمة، مشددًا على أن من يرغب في تحقيق النجاح عليه الالتزام الكامل بهذه التوجيهات، مع ضرورة محاسبة من يتقاعس عن تنفيذها باعتباره المسؤول الأول عن منظومة الإدارة المحلية داخل نطاق محافظته.

وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن التاريخ شهد نماذج ناجحة لمحافظين تركوا بصمات واضحة في محافظاتهم، مقابل آخرين لم يحققوا أثرًا يُذكر، مؤكدًا أن الفارق الحقيقي يكمن في أسلوب الإدارة والقدرة على تطبيق معايير الانضباط والالتزام بتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن المحافظ الناجح هو من يدير شؤون الموظفين بكفاءة، ويُفعّل نظامًا عادلًا للثواب والعقاب، حتى لا يتساوى المجتهد مع المقصر، لافتًا إلى أن الانضباط الإداري يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد وتقديم الخدمات.

وأضاف الفيومي أن منصب المحافظ يُعد من أهم المناصب التنفيذية، إذ يمثل صورة الدولة أمام المواطن داخل محافظته، ويُشكل الانطباع الأول عن أداء مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن القوانين وُضعت لضبط إيقاع الحياة العامة وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات، وأن المحافظ الناجح هو من يستطيع ترجمة هذه القوانين إلى واقع ملموس يخدم المواطنين.

وفي ملف انتخابات المحليات، قال الفيومي إن خطاب الرئيس بشأن تشكيل الحكومة تضمن، في بنده السابع، التأكيد على الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخاب أعضاء المجالس المحلية، واصفًا هذا الملف بأنه بالغ الأهمية لتحقيق الرقابة الشعبية وتعزيز المساءلة، وشدد على ضرورة الإسراع في إجراء انتخابات المحليات، باعتبارها آلية فعالة لمحاسبة المسؤولين وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية على أرض الواقع.

