قالت أفنان الشعيري، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، إن مشاركة منظمة العالم الإسلامي في مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، الذي عُقد اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز دور المرأة كشريك أصيل في التنمية، والعمل المشترك بين دول العالم الإسلامي للانتقال من مرحلة تشخيص التحديات إلى مرحلة التطبيق الفعلي للسياسات الداعمة لحقوق المرأة.

وأشارت الشعيري، خلال فاعليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي: "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، الذي يعقد على مدار يومَين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود المؤسسية، وتوظيف الخطاب الديني والإعلامي والرقمي بشكل واع ومسؤول؛ بما يُسهم في حماية حقوق المرأة، وبناء وعي مجتمعي قائم على القيم الإسلامية الصحيحة التي تكرم المرأة وتصون كرامتها.

ووجهت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة الشكرَ والتقديرَ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته المؤتمر، مثمنةً ما توليه القيادة السياسية في مصر من اهتمام ودعم متواصل لقضايا المرأة، معربةً عن تقديرها للشعب المصري، وكل الجهات والمؤسسات التي أسهمت في إنجاح مؤتمر المجلس القومي للمرأة.

وأكدت الشعيري أنه رغم ما تحقق من تقدم في حقوق المرأة؛ فلا تزال المرأة في العالم الإسلامي تواجه العديد من التحديات، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون بين دول العالم الإسلامي، ودعم دور المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الخطاب المعتدل الداعم لحقوق المرأة.

وأضافت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة أن العمل يتم تحت مظلة منظمة العالم الإسلامي لحماية وتعزيز حقوق المرأة؛ خصوصًا في ظل الانتشار الواسع للمنصات الإعلامية، مشددةً على أهمية توظيف الإعلام التقليدي والرقمي لدعم قضايا المرأة، ومواجهة خطاب الكراهية والعنف، وتعزيز السياسات التي تكفل حقوقها.

ووجهت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة تحيةَ إجلال وتقدير إلى المرأة الفلسطينية، مؤكدةً أنها تمثل نموذجًا للصمود والحفاظ على الهوية الوطنية في ظل الاحتلال، ولم تتخل يومًا عن دورها في الدفاع عن الحقوق، مشددةً على أهمية دور الإعلام في دعم حقوق المرأة الفلسطينية والحفاظ على حقوقها المشروعة.

واختتمت الشعيري بالتأكيد أن قضايا المرأة وحقوقها تُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان وتتطلب تضامنًا إسلاميًّا ودوليًّا حقيقيًّا لضمان حمايتها وتعزيزها.