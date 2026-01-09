إعلان

هل الصداع النصفي خطير؟.. حسام موافي يوضح

كتب : حسن مرسي

09:30 م 09/01/2026

الدكتور حسام موافي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، حقائق مهمة حول الصداع النصفي (المِجرين)، مؤكدًا أنه رغم كونه من أكثر أنواع الصداع إزعاجًا للمريض، إلا أنه لا يُعد حالةً خطيرةً تهدد الحياة.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، إن هناك قرابة 12 نظرية طنية تحاول تفسير آلية حدوث هذا النوع من الصداع"، مشيرًا إلى أن من بينها نظريات تتعلق بتوسع الأوعية الدموية في المخ أو إفراز مواد كيميائية معينة داخله، بالإضافة إلى التغيرات الوظيفية التي قد تطرأ على الدماغ نفسه.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة أن بعض الحالات قد يكون سبب الألم ناتجًا عن انسداد مؤقت لأحد شرايين المخ لثوان معدودة قبل أن يعود للعمل مرة أخرى، وهو ما يولد ذلك الإحساس بالألم الشديد.

وأوضح موافي أن خطورة الصداع النصفي تكمن في تأثيره الكبير على جودة الحياة اليومية بسبب الإزعاج الشديد الذي يسببه، لافتًا إلى أن النساء أكثر عُرضة للإصابة به مقارنة بالرجال، وخاصةً في الفترة التي تسبق الدورة الشهرية.

وتابع الدكتور حسام موافي، أن الصداع النصفي يُصيب الأشخاص الأذكياء أكثر من غيرهم، مؤكدًا أن هذه الملاحظة الطبية تضيف بعدًا آخر لغموض هذه الحالة وتركيبتها المعقدة التي لا تزال تحت الدراسة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور حسام موافي لصداع النصفي خطير حقائق مهمة حول الصداع النصفي برنامج ربي زدني علما خطورة الصداع النصفي الصداع النصفي يصيب الأذكياء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
أخبار مصر

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

منها المصرية.. 10 لغات قديمة لا تزال مستخدمة في جميع أنحاء العالم (صور)
علاقات

منها المصرية.. 10 لغات قديمة لا تزال مستخدمة في جميع أنحاء العالم (صور)
الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
رياضة محلية

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
​4 آبار استكشافية ناجحة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل بترول يومياً
اقتصاد

​4 آبار استكشافية ناجحة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل بترول يومياً

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان