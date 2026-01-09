هل الصداع النصفي خطير؟.. حسام موافي يوضح

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، حقائق مهمة حول الصداع النصفي (المِجرين)، مؤكدًا أنه رغم كونه من أكثر أنواع الصداع إزعاجًا للمريض، إلا أنه لا يُعد حالةً خطيرةً تهدد الحياة.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، إن هناك قرابة 12 نظرية طنية تحاول تفسير آلية حدوث هذا النوع من الصداع"، مشيرًا إلى أن من بينها نظريات تتعلق بتوسع الأوعية الدموية في المخ أو إفراز مواد كيميائية معينة داخله، بالإضافة إلى التغيرات الوظيفية التي قد تطرأ على الدماغ نفسه.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة أن بعض الحالات قد يكون سبب الألم ناتجًا عن انسداد مؤقت لأحد شرايين المخ لثوان معدودة قبل أن يعود للعمل مرة أخرى، وهو ما يولد ذلك الإحساس بالألم الشديد.

وأوضح موافي أن خطورة الصداع النصفي تكمن في تأثيره الكبير على جودة الحياة اليومية بسبب الإزعاج الشديد الذي يسببه، لافتًا إلى أن النساء أكثر عُرضة للإصابة به مقارنة بالرجال، وخاصةً في الفترة التي تسبق الدورة الشهرية.

وتابع الدكتور حسام موافي، أن الصداع النصفي يُصيب الأشخاص الأذكياء أكثر من غيرهم، مؤكدًا أن هذه الملاحظة الطبية تضيف بعدًا آخر لغموض هذه الحالة وتركيبتها المعقدة التي لا تزال تحت الدراسة.