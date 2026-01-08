إعلان

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان

كتب : محمد نصار

09:41 م 08/01/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا برقم 11 لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشعريعي الثاني لمجلس النواب.

وتضمن القرار في مادته الأولى، أن يُفض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اعتبارًا من يوم الخميس 19 رجب سنة 1447 هجرية، الموافق 8 من يناير سنة 2026 ميلادية.

ونصت المادة الثانية، على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

