عودة المفصولين.. أبو شقة يكشف عن أولوياته حال فوزه برئاسة "الوفد"

تصوير- محمود بكار:

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، المرشح على رئاسة حزب الوفد، إن قرار ترشحه لرئاسة الحزب نابع من حبه وامتنانه الكبير لبيت الأمة الذي نشأ فيه منذ بداية عمله السياسي، مؤكدًا أنه ليس لديه أي مطامع شخصية؛ خصوصًا أنه سبق له ترؤس الحزب.

وأوضح أبو شقة، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده على هامش تقديم أوراق ترشحه، أنه خلال رئاسته الحزب، خلال السنوات الماضية، كان شاغله الأول هو صدارة "الوفد" في صفوف القوى الوطنية، والتلاحم مع الشارع، وحمل هموم المواطنين، والتعبير عن تطلعاتهم نحو المستقبل.

وتابع أبو شقة: حملت الرسالة وأديت الأمانة، ومبدئي لا أعمل إلا في النور.. والوفد في عهدي كان أكثر الأحزاب نشاطًا.

ودعا أبو شقة إلى عقد مناظرات بين المرشحين فور غلق باب الترشح لرئاسة الحزب، على أن تعقد بمقر الحزب بالدقي.

وأكد أبو شقة أن حزب الوفد يعاني أزمة مالية كبيرة تتطلب أشخاصًا ذوي خبرات بالمجال العام لحلها "اللي عنده حل للأزمة المالية هاقول له تعالَ اتفضل"، مؤكدًا أن جريدة وبوابة "الوفد" الإخبارية، جزء لا يتجزأ من الحزب.

واستكمل أبو شقة: حال فوزي بالانتخابات سأعمل على تشكيل لجنة من شأنها مراجعة السندات المالية منذ سنة 2000 وحتى الآن؛ للوقوف على أرض صلبة لحل الأزمة المالية.

وتعهد أبو شقة حال فوزه برئاسة "الوفد" بإصدار قرارات تضمن عودة جميع المفصولين من الحزب؛ باعتبارهم أبناء بيت الأمة الذي لا يعرف أسلوب الإقصاء لأبنائه.

واختتم أبو شقة حديثه، داعيًا الوفديين إلى تغليب المصلحة العليا للحزب، ووضعها فوق أي اعتبار، قائلًا: "دي الفرصة الأخيرة لعودة الحزب إلى الصدارة من جديد".