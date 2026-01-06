إعلان

عودة المفصولين.. أبو شقة يكشف عن أولوياته حال فوزه برئاسة "الوفد"

كتب : عمرو صالح

03:49 م 06/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مؤتمر صحفي (3)
  • عرض 8 صورة
    مؤتمر صحفي (4)
  • عرض 8 صورة
    مؤتمر صحفي (5)
  • عرض 8 صورة
    مؤتمر صحفي (2)
  • عرض 8 صورة
    مؤتمر صحفي (6)
  • عرض 8 صورة
    مؤتمر صحفي (7)
  • عرض 8 صورة
    مؤتمر صحفي (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- محمود بكار:

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، المرشح على رئاسة حزب الوفد، إن قرار ترشحه لرئاسة الحزب نابع من حبه وامتنانه الكبير لبيت الأمة الذي نشأ فيه منذ بداية عمله السياسي، مؤكدًا أنه ليس لديه أي مطامع شخصية؛ خصوصًا أنه سبق له ترؤس الحزب.

وأوضح أبو شقة، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده على هامش تقديم أوراق ترشحه، أنه خلال رئاسته الحزب، خلال السنوات الماضية، كان شاغله الأول هو صدارة "الوفد" في صفوف القوى الوطنية، والتلاحم مع الشارع، وحمل هموم المواطنين، والتعبير عن تطلعاتهم نحو المستقبل.

وتابع أبو شقة: حملت الرسالة وأديت الأمانة، ومبدئي لا أعمل إلا في النور.. والوفد في عهدي كان أكثر الأحزاب نشاطًا.

ودعا أبو شقة إلى عقد مناظرات بين المرشحين فور غلق باب الترشح لرئاسة الحزب، على أن تعقد بمقر الحزب بالدقي.

وأكد أبو شقة أن حزب الوفد يعاني أزمة مالية كبيرة تتطلب أشخاصًا ذوي خبرات بالمجال العام لحلها "اللي عنده حل للأزمة المالية هاقول له تعالَ اتفضل"، مؤكدًا أن جريدة وبوابة "الوفد" الإخبارية، جزء لا يتجزأ من الحزب.

واستكمل أبو شقة: حال فوزي بالانتخابات سأعمل على تشكيل لجنة من شأنها مراجعة السندات المالية منذ سنة 2000 وحتى الآن؛ للوقوف على أرض صلبة لحل الأزمة المالية.

وتعهد أبو شقة حال فوزه برئاسة "الوفد" بإصدار قرارات تضمن عودة جميع المفصولين من الحزب؛ باعتبارهم أبناء بيت الأمة الذي لا يعرف أسلوب الإقصاء لأبنائه.

واختتم أبو شقة حديثه، داعيًا الوفديين إلى تغليب المصلحة العليا للحزب، ووضعها فوق أي اعتبار، قائلًا: "دي الفرصة الأخيرة لعودة الحزب إلى الصدارة من جديد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مؤتمر صحفي عودة المفصولين رئاسة حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

حرض على العنف.. تفاصيل ضبط إسلام كابونجا من شقته بالجيزة
حوادث وقضايا

حرض على العنف.. تفاصيل ضبط إسلام كابونجا من شقته بالجيزة
6 أبراج على موعد مع السعادة في بداية 2026.. هل أنت منهم؟
علاقات

6 أبراج على موعد مع السعادة في بداية 2026.. هل أنت منهم؟
بالفيديو.. حقيقة تصريحات محمد صلاح عن "اللاعبين المحليين"
رياضة عربية وعالمية

بالفيديو.. حقيقة تصريحات محمد صلاح عن "اللاعبين المحليين"
نستله تصدر سحبا عالميا عاجلا لحليب أطفال بسبب خطر "التسمم"
شئون عربية و دولية

نستله تصدر سحبا عالميا عاجلا لحليب أطفال بسبب خطر "التسمم"
حسام حسن مهدد بالإيقاف بعد أزمته مع جماهير أكادير
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن مهدد بالإيقاف بعد أزمته مع جماهير أكادير

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث