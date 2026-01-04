استعرض المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والقيادي الوفدي البارز، دوافع قراره بالترشح لرئاسة حزب الوفد، موضحاً أن هذه الخطوة لم تكن في حساباته الأولية، لكن معطيات المشهد السياسي الحالي وما تشهده الدولة من استقرار أمني واقتصادي جعلت من الضروري وجود كيانات حزبية قوية.

وقال "أبو شقة"، في لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "Ten"، إن المرحلة المقبلة تحتم التفعيل الجاد للمادة الخامسة من الدستور، مؤكداً أن الاستقرار الذي تعيشه مصر يحتاج إلى تعددية حزبية حقيقية يبرز فيها حزب الوفد كقوة سياسية داعمة وأساسية في الدولة.

وأضاف أن مفهوم المعارضة في قاموس الحزب العريق يرتكز على النقد البناء والموضوعي الذي يلتزم بالآداب العامة، بعيداً عن التجريح أو الإساءة، واصفاً هذا النهج بأنه "فقه دستوري" يهدف إلى طرح البدائل والحلول والمشاركة في تحمل المسؤولية الوطنية.

وأوضح أن حزب الوفد يجسد مدرسة ديمقراطية تفتح أبوابها لكل من يمتلك الكفاءة والقدرة على القيادة، مشدداً على أن معيار الترشح الحقيقي هو مدى قدرة الشخص على مواجهة التحديات ووضع حلول ملموسة للمشكلات القائمة.