الجبهة الوطنية يوافق على تعديلات قانون الضريبة على العقارات

أعلن النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديل قانون الضريبة على العقارات.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وشدد مسلم، على أهمية رفع حد الإعفاء الضريبي، مشيرا إلى أن التعديلات تتضمن تسهيلات جديدة على المواطنين، ولا يتضمن تحميل أي أعباء إضافية.

ودعا النائب إلى أهمية إعلان الحكومة اتخاذ قرار بوقف أي زيادة في الضرائب لمدة 5 سنوات.

من جانبها أكدت النائبة أماني فاخر، أن الثروة العقارية في مصر تقدر بعشرة مليارات دولار، وهو ما يمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي.



وأشارت إلى أن المتحصلات من الضريبة لا يتجاوز 4 ملايين جنيه، وهذه مفارقة، لا تتناسب مع حجم الثرورة العقارية.

وأكدت أن نسبة الضرائب العقارية لا تتعدى 1% من الضرائب، موضحة أن المشكلة في التقييم والحصر، ما يستدعي وجود معايير أساسية لهذه اللجان، وإدارتها بعدالة وكفاءة.