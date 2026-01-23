وجه الإعلامي عمرو أديب، نداء إلى الحكومة، بعد قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج.

وتساءل أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "إيه العيب يعني لو رجعت في قرار الموبايلات؟"، مُؤكدًا أن التراجع في السياسات الاقتصادية أحياناً يكون دليلاً على الحكمة والمرونة وليس ضعفًا.

وأضاف أن التعامل مع الاقتصاد يجب أن يكون بسياسة مرنة تتحسس مشاعر الناس، قائلاً: "الاقتصاد سياسة.. لازم تبقى مسايس الناس وبالتدريج"، مُنتقدًا منهج الصدمات المتتالية التي تزيد الأعباء على المواطن.

وتساءل عن سبب غلاء أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلي رغم تصنيع بعضها داخل مصر، مُشيرًا إلى مفارقة أن تباع هذه الأجهزة بأسعار أعلى مما هي عليه في الأسواق العالمية، متسائلًا: "احنا ليه بنشتري أغلى حاجة في العالم في كل حاجة؟".

ولفت إلى أن القرار يضرب بشكل أساسي شريحة الطبقة المتوسطة التي تدخر لشراء هاتف جيد للعمل أو الدراسة، واصفاً إياه بأنه "حلم" وليس رفاهية، مُتسائلاً: "انت بتضربني لمصلحة مين؟".

ووجه أديب، سؤالًا إلى مجلس النواب، عن دوره في تخفيف الأعباء عن المواطنين، قائلاً: "مجلس النواب ده اللي مش بيدافع عن الشعب؟ انتوا دوركم تغلوا على الشعب".

وتساءل عن جدوى القرار إذا كانت عمليات التهريب الضخمة مستمرة، مما يعني أن المشكلة تكمن في ضبط الحدود وليس في معاقبة القادمين من الخارج.